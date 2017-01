Le cours de latin niveau "confirmé" supprimé à l'université d'Avignon

Trois étudiantes en Lettres de l'université d'Avignon ont lancé une pétition pour dénoncer la suppression des cours de latin, niveau "confirmé". Une suppression en plein milieu de l'année universitaire qui met à mal leur projet professionnel.

"Non à la marchandisation de l'enseignement" : c'est avec ce slogan que des étudiantes avignonnaises ont choisi de lancer leur pétition pour dénoncer la suppression de leur cours de latin. Anna et Laura sont en troisième année de Licence de Lettres et à partir du mardi 3 janvier, elles auront un cours de moins à leur programme. L'université les a en effet informées, par mail, que le latin, niveau confirmé, serait suspendu à la rentrée. Sans plus d'explication.

"On nous propose de continuer le latin, mais avec les débutants. Cela ne nous servirait à rien. Je veux me spécialiser dans l'ancien français, je ne peux pas l'étudier sans le latin. Pour passer l'agrégation, il y a une épreuve de langue ancienne obligatoire, dont le latin. Je ne peux pas m'en passer aujourd'hui." Laura Maimone, étudiante à l'origine de la pétition.

Les étudiantes à l'origine de cette pétition ont sollicité des rendez-vous avec la direction de l'université. Sans succès pour le moment. Certains ont choisi ce cursus, ont choisi l'université d'Avignon spécialement pour ce cours de latin. À ce jour, leur pétition en ligne a recueilli près de 500 signatures.

Anna Houssin et Laura Maimone, à l'origine de la pétition

Le texte de la pétition

"Monsieur le Vice-Président du CFVU,

Permettez-nous de vous solliciter à nouveau au sujet du cours de "Latin intermédiaire" de L3 destiné aux étudiantes non-débutants dans cette langue. Ce cours fermerait au prochain semestre, selon une information reçue de Mme De Sousa, secrétaire des Lettres à l'UFR ALL. Nous sommes conscientes des choix que les restrictions budgétaires actuellement en oeuvre dans les universités peuvent conduire à faire concernant les enseignements à faible effectif, mais nous souhaiterions plaider notre cause auprès de vous pour le maintien de ce cours au semestre prochain.

Notre inscription à l'université d'Avignon en effet, dans la suite de notre cursus en CPGE, était liée à l'offre de formation en Licence de Lettres, et à la possibilité de poursuivre un enseignement annuel de langues anciennes (Latin niveau intermédiaire), cette matière comptant au nombre des épreuves de l'agrégation de Lettres, que nous souhaitons passer une fois titulaires d'un master. La décision de supprimer cet enseignement, ce en cours d'année, est pour nous d'autant plus dommageable qu'aucune solution alternative n'est offerte par l'université.

Pourriez-vous de ce fait revenir sur cette décision de fermeture du cours, qui nous pénalise à mi-parcours de la formation dans laquelle nous nous sommes inscrites en juin dernier pour la présente année universitaire ?

Vous priant d'agréer, Monsieur le Vice-président, l'expression de nos sentiments respectueux."