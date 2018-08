Avignon, France

Fenêtres, préaux, peintures, jeux dans les cours de récréation... cet été, 600 000 euros de chantiers ont été réalisés par la mairie d'Avignon dans 27 écoles. La promesse de la maire socialiste Cécile Helle est d’investir 25 millions d'euros dans la rénovation des écoles durant son mandat.

Préaux pour la canicule, double vitrage pour le calme

Des bâtiments préfabriquées ou des salles inoccupées rénovées accueilleront les classes de CP dédoublées dans certaines écoles. A l'école maternelle des Grands Cyprés, une classe modulaire a été installée dans la cour de récréation. A l'école Saint Roch, quatre salles de classe inoccupées ont été rénovées: 38 000 euros ont été investis dans ce chantier, notamment pour changer les huisseries. Les vétustes fenêtres en bois ont été remplacées par du double vitrage : "avec les peintures, les plafonds repeints et l'éclairage, les menuiseries isolantes participeront à des classes plus calmes pour apaiser enfants et enseignants" explique Jérome Tary, le responsable des travaux des bâtiments.

Des préaux sont en construction dans les écoles Farfantelo et Sainte Catherine. Martine Boyé, directrice générale adjointe en charge des travaux à Avignon, confie que "d'autres préaux sont encore à installer car les étés commencent et finissent tard".

Cette semaine les 88 agents des écoles sont mobilisés pour remettre en place les bureaux encore empilés dans les couloirs. Pascale Donizeau du service Enseignement s'assure que les "écoles seront nettoyés de fond en comble pour que tout soit nickel lorsque les enfants arrivent".

Grands chantiers dans les écoles Louis Gros et La Trillade

Au vacances de Toussaint, une extension avec deux salles de classe et une salle de repos seront livrées à l'école maternelle Jean Henri Fabre.

Début septembre, un important chantier débutera à l'école Louis Gros : 5 millions d'euros sont investis pour rénover totalement l'école des sols aux toitures et isoler la structure. pendant un an, les élèves seront hébergés dans des classes modulaires en fonction de l'avancée des travaux.

A l'école de La Trillade, 700 000 euros financeront le chantier de constructoin d'une extension avec deux classes er une salle d'activités.

L'école des Olivades sera reconfigurée dans le cadre de la rénovation urbaine avec une extension au sud; l'entrée des élèves sera modifiée; une protection solaire sera installée.

La mairie poursuit le chantier numérique : toutes les classes devraient être reliées à la fibre optique en 2020.

La mairie prévoit également la construction d'une nouvelle école dans le futur écoquartier Joly Jean.

Jérome Tary - mairie Avignon "il est écrit dans les clauses du marché que les entreprises ne doivent pas prendre de congés en juillet août" Copier

Une classe supplémentaire dans un bâtiment préfabriqué à l'école maternelle des Grands Cyprès d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Les bureaux seront remis en place dans les classes aprés le grand nettoyage des écoles d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Le mobilier sera installé dans les classes aprés les chantiers d'été à Avignon © Radio France - Philippe Paupert