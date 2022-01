Avoir 20 ans en 2022 : "C'est plus de liberté" d'après le président de l'UNEF au Havre

Toute cette journée de mardi France Bleu donne la parole à celles et ceux qui ont 20 ans cette année 2022. Pour Zaccaria El Azzaoui, président de l'UNEF au Havre et invité de France Bleu Normandie, "on est des jeunes et mais avec des problèmes d'adultes".

Avoir 20 ans en 2022. Toute cette journée France Bleu donne la parole aux jeunes, leurs aspirations, leurs craintes, leurs engagements. "Avoir 20 ans aujourd'hui c'est déjà plus de liberté avec la famille. On est connectés chaque jour. Du coup, on sait ce qui se passe dans le monde entier sans fournir d'effort" disait ce mardi sur France Bleu Normandie Zaccaria El Azzaoui, président de l'UNEF au Havre, _"c'est plus de la joie de vivre et de la liberté." _Le pendant, ce sont les inconvénients:" On est des jeunes mais avec des problèmes d'adultes".

Concernant la réforme systémique de l'université souhaitée par Emmanuel Macron le président de l'UNEF met en garde sur le fait de faire payer plus cher demain les étudiants.