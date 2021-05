"Ayez pitié de nous", le cri du cœur d'une étudiante lorraine dans une copie émeut les réseaux sociaux

"Ayez pitié de nous, nous n'en pouvons plus"... Voilà le message trouvé récemment dans la copie d'une étudiante de l'université de Lorraine. Le professeur qui l'a trouvé a publié le message sur Twitter ce lundi 24 mai. Depuis, il a déjà été partagé plus de 6.000 fois.

"J'avais corrigé la moitié des 200 copies et je commençais à me dire que le niveau et les notes n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elles auraient dû être, pas à la hauteur de celles de l'an dernier" raconte Pascal Tisserant, le professeur de psychologie sociale à l’université de Lorraine qui a trouvé ce message. "Puis je suis tombé sur ce passage-là, et ça a été comme une explication de cette difficulté qu'avaient les étudiants et que je retrouvais dans les copies". Il a donc diffusé ce message sur Twitter, et il a depuis été partagé des milliers de fois.

Le retour en terrasses nous a fait croire qu'on revenait à une situation normale

Selon une enquête réalisée par les services de l’Université de Lorraine, 20 % des étudiants sont angoissés, vivent mal le distanciel, et ont peur du décrochage. Si les étudiants sont revenus peu à peu en présentiel, ils ne sont que 30% à être autorisés à assister aux cours en présentiel.

"Le retour en terrasses nous a fait croire qu'on revenait à une situation à peu près normale, mais ce témoignage et ces nombreuses copies blanches m'ont interpellées et m'ont fait comprendre que l'on n'était pas revenu à une situation normale", raconte Pascal Tisserant, par ailleurs vice-président à l’égalité et la diversité à l'université de Lorraine.