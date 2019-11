Une avarie samedi dernier dans un tableau électrique attenant à l'école Jules ferry à Aytré a provoqué une coupure de courant et un arrêt du système de chauffage. 150 élèves du CP au CM2 sont allés en salle de classe en bonnet et avec des écharpes mardi. Le problème doit être réglé d'ici lundi.

Aytré : 150 élèves en bonnets et écharpes en classe à cause du froid

Des élèves en classe sans chauffage avec une température extérieure à 6°C. La scène s'est déroulée mardi à Aytré, près de La Rochelle. Le samedi 9 novembre, une avarie du tableau électrique a provoqué une coupure du courant dans la salle Jules Ferry, juste à côté de l'école. C'est au dernier moment, mardi matin, à l'ouverture de l'école que tout le monde a découvert que ce tableau électrique avait également coupé l'électricité de l'école, et rendu inopérant son système de chauffage.

Les enseignants, et les 150 élèves du CP au CM2 sont restés en classe toute la journée, des écharpes et des gants. " Faire classe dans ces conditions, avec des bonnets et des blousons, c'est sympa !" ironise Damien, un des parents d'élèves. Pour le lendemain, le mercredi, "on nous a demandé de garder les enfants à la maison, pour la suite, il n'y a aucune communication, c'est franchement regrettable."

Le jeudi 14 novembre et le vendredi 15 novembre, les enfants sont dispatchés à la médiathèque, ou à l'autre école Jacques Prévert. Une solution avec chauffage et électricité, "mais sans tables ni chaises, on aurait pu aider si on nous l'avait demandé !" regrette Damien.

Il y a eu aussi l’inondation de la crèche la baleine bleue avec les intempéries du week end - le maire d'Aytré -

Du côté de la mairie, Alain Tuillière reconnaît le manque de communication du bout des lèvres. Pour le maire :

" il y a un peu mea culpa, mais il faut surtout préciser dans cette affaire, il y a eu en même temps l’inondation de la crèche la baleine bleue avec les intempéries du week end. Les services de la ville étaient mobilisés là-dessus. On s'est rendu compte au dernier moment, soit mardi matin, qu'il n'y avait pas d'électricité et de chauffage à Jules Ferry. Tout devrait rentrer dans l'ordre pour une reprise lundi matin. D'ici là, les enseignants feront des activités de relaxation avec les enfants, voire du théâtre pour les plus grands, toujours à la médiathèque et à l'école Jacques Prévert."

Reste que les 150 élèves doivent faire près de 300 mètres le midi pour aller manger à la cantine, qui elle fonctionne à côté de l'école Jules Ferry. Ce vendredi, ils seront accompagnés de près par des policiers municipaux mobilisés pour l’occasion.