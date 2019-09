Aytré : des élèves assis sur des ballons en salle de classe

Aytré, France

Les vieilles chaises en bois et en aluminium n'ont pas complètement disparu des salles de classe. Une partie a été conservée pour cette rentrée, mais une autre a laissé place à de gros ballons blancs. Des ballons plein d'air, un peu ceux que l'on retrouve dans des salles de gym ou dans des cabinets de kinésithérapeutes.

S'asseoir, sur ce type de ballon, cela permet aussi au corps de trouver la bonne position pour un dos bien droit

Le but ? Permettre aux enfants de ne pas être trop statiques, de s'installer aussi dans une mauvaise position sur sa chaise. S'asseoir, sur ce type de ballon, cela nécessite un peu de concentration, cela permet aussi au corps de trouver la bonne position pour un dos, bien droit.

Des ballons pas simples à apprivoiser

Des ballons pas simples à apprivoiser. Jennyfer Pons enseignante en CM1/CM2 à Aytré se rappelle. "Les premières heures d'utilisation, on a eu quelques petites chutes sans gravité, depuis çà va mieux, j'ai la sensation que cela améliore la concentration tout au long du cours." Une petite nouveauté en tout cas appréciée par les enfants. Inès a 9 ans, "moi j'aime bien parce que çà change, on peut bouger un petit peu plus, d'habitude on ne peut pas se balancer. Par contre, il ne faut pas sauter avec sinon la maîtresse se fâche."

Des ballons ... mais aussi des tapis de sol devant le tableau pour favoriser la proximité avec l'enseignante. Plus surprenant, de petits rouleaux en mousse sous les chaises des enfants, pour leur permettre d'y poser les pieds.

Petits rouleaux en mousse sous les chaises des enfants de CM1 / CM2 à Aytré © Radio France - Gérald Paris

Les enfants entrent en salle de classe en chaussettes pour ne pas abîmer ce "mobilier flexible". Un projet mis en place depuis quelques jours, mais qui séduit déjà au delà de l'établissement. L'école voisine de Jules Ferry se lance à son tour dans cette aventure très novatrice. Un mobilier flexible à 5000 euros à l'école de la petite couture.

A la base, l'initiative vient d'une des élues d'Aytré. Hélène Rata adjointe au maire en charge de l'éducation. Avec des problèmes de dos, elle a dû tester ce fameux ballon pour s'asseoir au travail. L'idée vient de là, avec cette envie derrière de tester le principe sur des jeunes enfants qui passent de longues heures en salle de classe !