Bac 2017 : c'est parti pour les 831 candidats creusois

Le bac commence ce jeudi matin pour 831 candidats en Creuse, avec l'épreuve de philosophie pour le bac général. Et attention à ne pas tricher ! Les fraudes à l'aide d'appareils connectés ont beaucoup augmenté ces dernières années.

Cette année on compte 831 candidats dans notre département pour tous les baccalauréats, général mais aussi technologique et professionnel. En Creuse, le candidat au bac le plus jeune a 16 ans, le plus âgé, 34 ans. Sur les 6 678 candidats en Limousin, la palme revient à la Haute-Vienne où un candidat de 55 ans s'apprête va composer armé de toute sa sagesse de quinquagénaire.

Les statistiques du rectorat pour le bac 2017 en Limousin © Radio France - Marc Bertrand

Le téléphone portable, nouvelle antisèche

Les professeurs sont mobilisés pendant une semaine pour surveiller les épreuves. Un exercice d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, la triche passe par le téléphone portable ou la montre connectée ! Selon les chiffres du rectorat, l'utilisation des nouvelles technologies est la première source de fraude au bac, devant nos bonnes vieilles antisèches : Un tiers des cas de triche détectés l'an dernier, en augmentation de 30% par rapport au bac 2015. Et encore, ce ne sont que les cas de fraude détectés !

"On passera avec des détecteurs pour vérifier qu'il n'y a aucun objet connecté dans la salle" - Laurent Privat, proviseur adjoint du lycée Favard à Guéret

"Il détecte s'il y a une possibilité de connexion à internet sur un téléphone portable ou une montre connectée", prévient le proviseur adjoint du lycée Favard de Guéret, où 220 candidats sont inscrits au baccalauréat. Quel est cet appareil ? "Confidentiel", répond Laurent Privat, mais il passera au hasard dans les rangs de certaines salles d'examen.

L'académie a également averti les proviseurs creusois sur l'existence de trousse et autres bouteilles d'eau prévues pour abriter des antisèches, et vendues dans le commerce. Une suspicion de fraude peut mener à un rapport des surveillants de la salle, puis à une sanction décidée par le rectorat qui peut aller jusqu'à 5 ans d'interdiction d'examen.