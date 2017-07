Bac 2017 : en colère, des lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes vont refuser "la bourse au mérite" versée par la Région

La "bourse au mérite", c'est une enveloppe de 500 euros versée par la Région en cas de mention "très bien" au baccalauréat. Quasiment certains de l'obtenir, quatre lycéens ont déjà décidé qu'ils reverseront la somme à des associations. Histoire de protester contre la baisse actuelle des subventions.

Ils sont quatre, ils s'appellent Emma, Lola, Jules et Robin, et ils sont en colère. En terminale S et ES au lycée Saint-Exupéry de Lyon, ils savent quasiment déjà qu'ils obtiendront la mention "très bien" au baccalauréat. Cela signifie qu'ils toucheront la fameuse "bourse au mérite", cette enveloppe de 500 euros versée par la Région. Sauf que cet argent, ils n'en veulent pas.

"Si c'est de l'argent qu'on enlève aux associations, on est pas d'accord", Jules, lycéen

D'après leurs calculs, cette "bourse au mérite" coûterait trois millions d'euros à la Région. Ils ont donc prévu, s'ils la touchent, de reverser l'argent à des associations qui leur tiennent à cœur. Une manière de dénoncer la baisse des subventions régionales depuis l'élection de Laurent Wauquiez : "Il mène une politique envers les associations qui consiste à couper leur budget, explique Emma. C'est injuste. Nous, on ne se sentait pas concernés par cette bourse. Du coup on a décidé de verser l'argent à des associations qui elles, ont besoin d'aide".

"C'est un peu un symbole contre Laurent Wauquiez, et sa politique envers les associations", Emma, lycéenne

Les quatre amis lancent aussi un appel à tous les lycéens de la région : "Que ceux qui obtiennent la mention 'très bien' et qui le souhaitent se joignent à nous, pour reverser leur bourse à une association en difficulté", demande Emma. Et la jeune femme ajoute : "Et puis tous les lycéens qui le veulent, rejoignez-nous symboliquement ! Car dans notre action, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi tout un symbole. Un symbole contre Laurent Waquiez".

Pour contacter ces lycéens, une adresse e-mail : jeunesaura@gmail.com