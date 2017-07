Bac 2017 : fin du suspense, les résultats sont tombés

Alors, bac avec mention ? Épreuves de rattrapage ? Certains lycéens n'ont pas attendu l'affichage traditionnel des résultats pour être fixés : la liste des bacheliers a en effet été publiée sur le site internet de l'académie de Lyon une demie-heure avant. De quoi tuer le suspense !

8h30 précises, devant le lycée Simone Weil de Saint-Priest-en-Jarez. Des dizaines d'élèves de terminale sont rassemblés devant les grilles, attendant fébrilement l'ouverture des portes pour se ruer sur les tableaux d'affichage, où seront punaisés dans une demi-heure les résultats du bac 2017. Sauf qu'à 8h31, les premiers cris de joie retentissent déjà : l'académie de Lyon vient de publier la liste des bacheliers sur son site internet.

J'ai regardé sur internet, j'ai triché ! - Ambrine, qui vient d'obtenir son bac

L'information se répand à la vitesse de la lumière, et très vite, les yeux se remplissent de larmes, les mains pianotent frénétiquement sur les touches des portables pour appeler les parents et leur annoncer la bonne (ou la mauvaise) nouvelle. Même le proviseur du lycée, apprenant la "fuite", se rue sur son ordinateur pour vérifier si sa fille est diplômée. Seuls quelques lycéens résistent encore et toujours : "J'attends de voir les résultats imprimés sur papier, grommelle Nicolas. Au cas où internet tenterait de m'arnaquer ! Je veux être sûr".

Les mamans, connectées aussi

Les quelques mamans ayant fait le trajet pour accompagner leurs petits tentent de relativiser : "Oui, c'est dommage, car il n'y a plus de suspense... Mais pour ceux qui n'ont pas le bac, c'est mieux, au moins ils l'apprennent sur leur portable, plutôt que devant tout le monde face aux tableaux d'affichage"... Une autre mère de famille glisse avec un sourire : "Moi non plus, je n'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai su que les résultats étaient en ligne, je me suis ruée sur internet !"

Lorsque les grilles de l'établissement s'ouvrent enfin, à 9h, c'est avec beaucoup moins d'empressement que les lycéens entrent dans la cour de récréation. Il leur reste, pour la plupart, à récupérer leurs relevés de notes, et pour ceux qui sont au rattrapage, à calculer le nombre de points qu'ils ont à rattraper. Ceux-ci auront peu de temps pour se replonger dans les révisions : les premiers oraux de rattrapage commencent dès le lendemain matin, 8h.