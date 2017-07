Bac 2017 : le jour des résultats est arrivé !

Ce mercredi, c'est le moment de vérité pour les 720.000 candidats qui ont passé le baccalauréat. Les résultats seront publiés progressivement à partir de 8h du matin.

C'est un moment traditionnellement riche en émotions : ce mercredi, tous les lycéens qui ont passé les épreuves du baccalauréat au mois de juin sauront enfin, après de longues semaines d'attente, s'ils sont admis, repêchés ou recalés. Cette année, ce sont 720.000 candidats qui découvriront ce mercredi les résultats du bac.

Ceux-ci ne sont pas publiés en même temps pour tout le monde : chaque académie a sa propre heure de publication. Après la Réunion à 8h, les académies d'Orléans-Tours et Lyon publient leurs résultats à 8h30. Pour toutes les autres, il faudra attendre 9h ou 10h pour découvrir les résultats en ligne ou, pour les plus attachés à la tradition, sur les panneaux d'affichage devant le lycée.

Les heures de publication des résultats © Visactu

L'enjeu sera différent pour les uns et les autres... si certains s'inquièteront de l'obtention (ou non) du diplôme, pour d'autres, il s'agira de savoir quelle mention accompagne le bac. Et ils sont de plus en plus nombreux : l'an dernier, 60,5% des admis au bac général l'ont été avec mention. En l'an 2000, cela ne concernait que 25,9% des admis.