Bac 2017 : près de 21.000 candidats vont plancher sur les épreuves en Picardie

Cette année, près de 21.000 candidats vont plancher sur les épreuves du baccalauréat en Picardie. Dès ce jeudi, ouverture du bal avec l'épreuve de philosophie pour les terminales, le français pour les élèves de première.

Les candidats au baccalauréat plancheront à partir de ce jeudi dans 4.400 centres d’examen à travers la France. En Picardie, ils sont près de 21.000 à s'attaquer aux épreuves.

La petite originalité cette année : les terminales ne seront pas les seuls à plancher, pour l'épreuve de philosophie, puisque l'épreuve anticipée de français aura lieu ce jeudi après-midi. Dans les filières professionnelles, les candidats bûcheront matin et soir, avec le français de 9 h 30 à midi, et l'histoire-géographie de 14 heures à 16 heures.

À LIRE AUSSI ►►► QUIZ - Philosophie, économie, sport... : aurez-vous le bac France Bleu ?

Le bac, de 15 à 56 ans

Le nombre de candidats est en hausse d'un peu plus de 3% cette année. C'est dans l'Oise qu'il y a le plus de candidats : 9.089 candidats. C'est aussi dans ce département que la plus jeune candidate va transpirer sur sa feuille : elle a 15 ans, et passe un bac ES. La plus âgée, une femme de 56 ans, est en reconversion professionnelle dans l'Aisne. Elle a déjà passé toutes les épreuves de son bac professionnel tertiaire en gestion et administration.

© Visactu -

Près de 10.130 candidats se présentent cette année au baccalauréat général, 4.380 au baccalauréat technologique, et 6.479 au baccalauréat professionnel. L'an dernier, on comptait 86% d'admis dans l'académie, soit 2% de moins que la moyenne nationale.