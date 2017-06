BAC 2017 : un professeur poitevin se prépare à la correction des copies

C'est un moment important pour les lycéens de terminale. Il marque la fin d'un cycle, le début d'un autre. Le bac, cru 2017, démarre la semaine prochaine. La philosophie ouvre le bal le jeudi avant l'Histoire-Géographie le lendemain.

Dans l'académie de Poitiers, 17 007 élèves passent le bac, soit 733 candidats de plus par rapport à 2016. Dans la Vienne, 4405 lycéens de terminales vont plancher sur les différentes épreuves dont 2435 pour les séries générales. Comme à chaque fois, ce sera d'abord la philosophie le jeudi. Suivra l'Histoire-Géographie le vendredi. Une épreuve à laquelle, Vincent Luneau se prépare. Et pour cause, cet enseignant justement d'Histoire-Géo au lycée Camille Guérin est correcteur pour le bac. Cela fait une vingtaine d'années qu'il le fait, avec un certain plaisir d'ailleurs.

L'angoisse du professeur et des élèves

En revanche, l'enseignant poitevin se dit inquiet pour ses élèves : "pour mes élèves, c'est toujours une angoisse (...) est-ce-qu'ils vont tomber sur les sujets qu'ils affectionnent ?" Chaque année, Vincent Luneau ne peut s'empêcher de se poser la question, tout comme il s'interroge sur les résultats qu'auront ses lycéens. Cette année encore, le professeur d'Histoire-Géo, aura à corriger environ 80 copies pendant une dizaine de jours. Et ces corrections lui demandent une certaine organisation pour rendre les copies, bien notées, en temps et en heure. "Je me donne à peu près 10 candidats par jours, sachant que les premiers sont toujours moins bien notés que les derniers parce que l'on a pris parce que l'on a pris la mesure du sujet, les difficultés que les candidats pouvaient rencontrer, donc effectivement, on est plus conciliant sur les derniers, on est donc obligé de revenir sur ceux corrigés au début".

De très bonnes copies, d'autres plus... humoristiques

En moyenne, Vincent passe une quarantaine de minutes par copies et certaines dans son histoire de correcteur l'ont marqué : "des très bonnes copies, oui j'en ai eues... j'ai mis des 20 !". D'autres en revanche lui ont laissé un souvenir amusé : "j'ai un souvenir de candidat qui était vraiment très faible... le sujet était -c'est un sujet ancien- "le Japon à la conquête du monde"... le candidat avait réécrit le sujet "Le Japon à la conquête du monde... et bien bonne chance au Japon". Mais l'humour un jour d'examen ne sauve pas, à moins d'avoir de très bonnes connaissances et de les exposer à son examinateur, ce qui en l'occurrence n'était pas le cas.