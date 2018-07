Chambéry, France

_"Je suis tellement heureux !", "On peut enfin relâcher la pression", "Je suis sous le choc"..._Ils attendaient ça depuis deux semaines, les élèves de terminal du lycée Monge à Chambéry ont pu enfin découvrir les résultats du baccalauréat ce vendredi 6 juillet. Le lycée compte plus de 1400 élèves dans les filières générales, technologiques et professionnelles et près de cinq-cents élèves ont passé le baccalauréat.

"Je suis très heureuse. J'avais des difficultés dans toutes les matières, j'ai bossé et le travail a payé. " Chloé

Les lycéens sont déjà tournés vers l'avenir

"Le bac, c'est fait ! Maintenant, il faut penser à la prochaine étape et c'est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer." Ewan a eu son baccalauréat avec mention Bien. Il va faire un DUT en génie-mécanique. Sophie, sa maman, est soulagée "Je suis contente parce que c'est un aboutissement après 17 années d'école. C'est une page de sa vie qui se tourne !"

Je suis content, maintenant, il faut que l'Equipe de France gagne son match face à l'Uruguay et la journée sera parfaite ! Arnaud, bachelier avec mention Assez Bien

Certains élèves ont une seconde chance. Ils ont entre 8 et 10 de moyenne et passent les épreuves de rattrapage comme Téo en bac STMG (Sciences Technologie Management et Gestion) "Je suis quand même content parce que tout le monde disait que je ne l'aurais pas. J'ai beaucoup de points à rattraper mais je suis vraiment confiant. Je vais féliciter mes amis qui l'ont eu et demain, je me remets au travail !"

Téo n'aura que trois jours pour bachoter. Les épreuves de rattrapages durent jusqu'au mercredi 11 juillet inclus.