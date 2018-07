Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne

Une fois de plus, les Auvergnats font mieux globalement mieux que la moyenne nationale : c'est presque cinq points et demi de plus pour le bac technologique et quatre points de mieux pour la filière générale. Et les filles restent les meilleures avec un taux de réussite global de 85,7% contre 80,2 % pour les garçons.

Quant au bac professionnel, 81,5 % d'admis chez nous, soit trois points de plus qu'au plan national. La palme revient aux élèves de la section sciences et technologies design et arts appliqués : 100 % de réussite chez eux mais ils ne sont que 91 dans la promo.

La palme pour la Haute-Loire

Le département de la Haute-Loire est le meilleur élève de l'Académie pour le bac général avec 89 % de reçus. C'est le Cantal qui arrive en tête pour les filières technologique et professionnelle. Elles affichent respectivement 87,2 % et 83,6% de réussite. Une des plus jeunes bachelières de l'Académie, une Puydômoise de 16 ans, a obtenu une moyenne générale de 18,34 en série S. Elle ira en classe "prépa scientifique".

Ce bilan chiffré dans l'Académie de Clermont sera affiné ce mardi soir avec le résultat des rattrapages. Il faudra patienter jusqu'à mercredi pour le bac pro.