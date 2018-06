Châteauroux, France

L'épreuve de philo commence à 8h ce lundi pour les lycéens des filières générales (ES, L et S) et technologiques. Les candidats au bac professionnel passent l'épreuve de français. Cette année ce sont près de 4.700 candidats toutes filières confondues qui plancheront sur les épreuves du bac en Berry (4.699 candidats pour être exact). Sur l'ensemble de l'académie d'Orléans-Tours, 26.000 candidats sont concernés.

2.500 candidats au bac général

Quasiment 2.500 candidats sont concernés cette année en Berry par le bac général (1.371 dans le Cher, 1.088 dans l'Indre), avec une majorité de bac scientifique et de filles (56% de filles parmi les inscrits). Pour le bac technologique, on recense cette année près de 900 candidats (552 dans le Cher, 325 dans l'Indre), dont un tiers de berrichons en STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion). Enfin plus de 1.300 élèves plancheront cette semaine sur les épreuves du bac professionnel (812 dans le Cher, 551 dans l'Indre).

Pas de candidat "atypique" en Berry

Les candidats les plus jeunes sont âgés de 15 ou 16 ans, mais il n'y en a aucun dans l'Indre ou dans le Cher Le doyen des candidats de l'académie d'Orléans-Tours se trouve en Indre-et-Loire : une femme de 71 ans qui passe son bac Littéraire, elle habite Civray-de-Touraine. Sur l'ensemble de l'Académie, ce sont environ 10.000 correcteurs qui sont mobilisés, dans 141 centre d'examens. Les résultats seront affichés le vendredi 6 juillet à partir de 8h30.