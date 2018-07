"La mondialisation c’est un peu comme une secte. On donne la main et on nous prend le bras", "Le Japon n’a aucune chance de concurrencer la Chine à l’avenir, car les japonais sont trop petits", "La vie c’est comme un sachet qui flotte, il faut se laisser diriger par le vent et arrêter de toujours vouloir tout contrôler"... Chaque année, le site "Sujet de bac" recense les plus belles perles envoyées par des examinateurs. Et 2018 ne rompt pas avec la tradition.

C'est généralement en corrigeant l'épreuve d'Histoire-Géographie que les explications les plus farfelues sont découvertes. Dans une copie répondant au sujet de L et ES "Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales", un élève a écrit : "Le dictateur du Japon du Sud a rencontré le Président Trump. Ce qui montre bien la volonté de la région à se mettre sous le parapluie des Etats-Unis." Il fait bien sûr référence à la rencontre entre Donald Trump, le président des Etats-Unis, et le Nord-coréen Kim Jong-Un.

D'ailleurs l'actualité devient régulièrement source d'arguments pour certains bacheliers. Sur Twitter, une professeur de philosophie en relève plusieurs et notamment liée à la Coupe du Monde de football.

"L'expérience peut-elle être trompeuse ?" #Mbappe, pas d'expérience mais il joue trop bien donc l'expérience est trompeuse !

"Peut-on maîtriser le développement technique ?" Mbappé il est maître de son développement technique.

Les effets de la #CoupeDuMonde2018

sur le #BacPhilo — Tamerlipopette (@tamerlipopette) July 2, 2018

En philosophie, pour le sujet "le désir est-il la marque de notre imperfection ?", un bachelier s'est appuyé sur le récent mariage du prince Harry pour répondre. "Moi par exemple, je désire le même mariage que la princesse Meghan Markle, mais je sais que cela ne sera pas facile à obtenir." Le décès de Johnny Hallyday a aussi inspiré un élève dans un sujet sur l'art et la sensibilité : "La mort de Johnny nous a bien montré que même le président de la République n’est pas insensible à l’art."

Plutôt que de trouver des arguments précis, un bachelier a même opté pour la remise en cause du sujet : "Mais pourquoi donc se poser ce genre de question philosophique. Le bonheur, n’est-il pas simplement d’aller se coucher dans un parc et d’écouter les oiseaux chanter ?".

Autres perles découvertes par les enseignants :