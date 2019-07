Bac 2019 : 80,7% de réussite dans l'académie de Clermont

Auvergne, France

10.018 candidats ont obtenu leur bac du premier coup, sur les 12.416 candidats auvergnats. 805 sont dores et déjà recalés, il reste donc 1.593 candidats au second groupe, c'est à dire admis au rattrapage aujourd'hui et demain.

6.149 candidats (61,4%) ont obtenu une mention dont 954 (9,5%) une mention très bien.

Les mentions 2019 - Rectorat de Clermont

Le taux de réussite est un peu plus important pour le bac général 82,7%. Il monte à 86,3% pour les séries littéraires et 83,5% pour les séries scientifiques.

Pour le bac technologique, le taux d'admis est de 79,8% et de 77,9% pour le bac professionnel.