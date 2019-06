Bac 2019 : coup d'envoi des épreuves écrites pour les 7168 candidats des Pyrénées-Atlantiques

Dès 8 heures, les épreuves du baccalauréat ont débuté avec la philosophie pour les filières générale et technologique, le français pour les professionnelles. Les résultats seront dévoilés à partir du 5 juillet.

Top départ pour le marathon des épreuves du baccalauréat, ce lundi 17 juin pour les séries générales (L, ES et S), technologique et professionnelle.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont 7168 candidats toutes sections confondues à être inscrits. Le plus jeune à tenter d'obtenir le sésame pour accéder aux études supérieures est un Landais de 15 ans, quand la plus âgée dans le département à 67 ans.

Le travail, la liberté, le désir : au programme de l'épreuve de philosophie

Dès 8 heures, les milliers d'élèves en séries générale et technologique ont planché pendant quatre heures sur la philosophie. Ils avaient au choix trois sujets : deux dissertations et une étude de texte, autour du travail, de la liberté, le désir, l'expérience et la culture.

Série L

Est-il possible d’échapper au temps ?

A quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

Etude de de Hegel sur les lois issu des "Principes de la philosophie du droit".

Série ES

La morale est-elle la meilleure des politiques ?

Le travail divise-t-il les hommes ?

Etude de texte de Leibniz issu des "Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes".

Série S

La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ?

Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté ?

+ un texte de Freud sur la science issu de "L'avenir d'une illusion".

Série technologique

Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ?

Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?

Texte de Montaigne sur la connaissance issu des "Essais".

L'an dernier le taux de réussite dans l'académie de Bordeaux était de 91,1% au bac général et 90,5% au bac technologique.

Les résultats du bac 2019 seront connus à partir du 5 juillet.