Bac 2019 : cris de joie, ouf de soulagement et quelques larmes devant le lycée Turgot à Limoges

Limoges, France

A 9 heures et pas une minute de plus, l'équipe éducative du lycée Turgot sort les panneaux où sont affichés les résultats. Pour la soixantaine de lycéens présents, le stresse retombe immédiatement et à la clé : cris de joies, ouf de soulagement et parfois regard humide de déception. Une scène qui s'est reproduite dans les différents lycée de l'académie de limoges où au total 7000 candidats ont passé leur baccalauréat toutes filières et séries confondues. Au lycée Turgot, ils étaient près de 200 à tenter, cette année, de décrocher le précieux sésame qu'il soit professionnel ou général.

C'est le moment où toutes mes années de travail paient ! : Joël

C'était le cas de Joël, en classe de Terminale S. Pour ce fils de professeurs de mathématiques, impensable de ne pas avoir son baccalauréat scientifique. " Ah, ça fait du bien, c'est bon je l'ai" s'exclame-t-il avec un grand sourire de soulagement. Les résultats du bac, pour lui, c'est un peu un grand jour "On y pense toutes les semaines avant. Le jour venu c'est le jour où le stress augmente le plus et ça explose ! Maintenant , c'est le moment où il y a toutes mes années de travail qui paient, c'est vraiment ... bien !" explique Joël.

Je suis au rattrapage donc je suis assez content : Jean-Charles

Quelques minutes avant les résultats Joël était le plus stressé de sa bande d'amis, beaucoup plus détendu Jean-Charles, persuadé de ne pas avoir son bac. " Finalement je suis au rattrapage donc je suis assez content ! " lance-t-il en souriant ! Comme pour beaucoup, l'épreuve de maths a été fatale pour sa moyenne. Il compte pourtant sur cette matière pour inverser la vapeur et décrocher son bac. _" Il faut que je rattrape 2 points au total, entre 8 et 10 de moyenne. Je pense p__rendre les mathématiques, étant donné que je pense avoir eu une mauvaise note et qu'en plus c'est mon plus gros coefficient et que je suis en option mathématiques"_explique-t-il.

Emy mise elle aussi sur les mathématiques pour obtenir le fameux sésame. " J'ai 7 petits points à rattraper" explique la jeune fille. " Ils auraient pu me le donner sachant l'année difficile que j'ai passée, c'est vraiment pas très sympa" lache-t-elle, une pointe de déception dans la voix.

On va les aider à réviser, à mettre le dernier coup de collier : Mathis

Emy, Jean-Charles et les autres vont devoir réviser deux jours de plus pour les rattrapages prévus lundi et mardi prochain. Des révisions qui se feront avec l'aide des amis déjà reçus comme Mathis, qui vient de décrocher le jackpot, un bac S mention Très Bien" On va s'y mettre dès cet après-midi, on va les aider à réviser , à mettre le dernier coup de collier et ça devrait passer. On est une classe soudée" explique ce dernier.

Les vacances attendront donc encore quelques jours pour certains, quand d'autres ont d'ores et déjà prévu de fêter leur diplôme dès ce vendredi soir.