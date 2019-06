Bac 2019 : l'épreuve de philo menacée dans le Poitou par une grève des professeurs

Le baccalauréat qui débute ce lundi 17 juin risque d'être perturbé par des menaces de grève d'enseignants à Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon, Melle et Saint-Maixent. France Bleu Poitou publie la lettre envoyée par le recteur d'académie aux chefs de centres d'examens.

Poitiers, France

La fin justifie-t-elle les moyens ? Voilà un sujet de philosophie d'actualité alors que le baccalauréat 2019 débute ce lundi 17 juin dans un contexte de grève. Plusieurs syndicats d'enseignants (SNES-FSU, Sud-Education, FO, CGT et Snalc) menacent de sécher les surveillances d'examens pour protester contre la réforme du bac et du lycée et pour réclamer une revalorisation salariale.

"C'est exceptionnel, mais la situation est exceptionnelle" (Collectif d'enseignants grévistes à Poitiers)

Selon le SNES-FSU, les épreuves de philosophie prévues ce lundi matin (Bac général) et de français (Premières) cette après-midi pourraient ainsi être perturbées à Poitiers dans les lycées Victor Hugo, Aliénor d'Aquitaine, Bois d'Amour et Nelson Mandela. Des menaces pèsent également au lycée Berthelot de Châtellerault, à Loudun, Montmorillon. Dans les Deux-Sèvres, les établissements de Melle et Saint-Maixent seraient aussi concernés.

"Monsieur Blanquer a toujours [décidé] sans nous, et bien aujourd'hui il fera aussi sans nous."

De mémoire de professeur, une grève au moment du bac reste rarissime. Ce n'est arrivé que deux fois : en 2003 lors des manifestations contre les réformes de Luc Ferry, alors ministre de l'Education nationale et en... 1968. Certains enseignants comme Simona, professeur d'italien à Poitiers, affirment aujourd'hui ne pas avoir d'autres moyens de se faire entendre face à "la surdité" de Jean-Michel Blanquer.

"C'est effectivement le dernier recours, on a fait plusieurs journées de grève, des manifestations le samedi, des courriers aux députés et sénateurs, on n'a jamais été entendus donc nous faisons jouer notre droit de grève ce lundi" (Valérie, professeur gréviste à Poitiers)

Une consultation menée fin mai au sein du lycée Victor Hugo de Poitiers révélait que sur 69 votant (102 professeurs au total), 42 enseignants se disaient prêts à faire grève le jour du bac (contre 27). Professeurs de sciences économiques et sociales, Mohamed estime que "la réforme du lycée et du bac va exclure les enfants des classes populaires". L'enseignant syndiqué au SNES redoute une évolution "vers une école à l'américaine" à deux vitesses.

Pour la FCPE 86, "cette menace de grève ne panique absolument pas les élèves"

Si un syndicat lycéen a récemment déploré que cette menace de grève ajoutait du stress au stress des examens, la Fédération des conseils de parents d'élèves de la Vienne estime au contraire qu'il n'y a pas d'angoisse supplémentaire.

"J'ai un fils qui passe le bac et il n'est pas du tout stressé" (Marie-Christine Bonot, FCPE Poitiers Victor Hugo)

A l'instar de la FCPE nationale, la présidente des conseils de parents d'élèves de la Vienne dit comprendre le désarroi de certains syndicats d'enseignants face à "l'attitude fermée du ministère. Là effectivement, ça tombe mal, il y a les épreuves de bac mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a laissé aux enseignants comme marge de manœuvre ?", demande Bernadette Cendrier.

Le recteur d'académie de Poitiers veut "pallier les potentiels désistements"

Pour faire face aux "difficultés éventuelles" liées à la menace de grève, le recteur d'académie de Poitiers a pris les devants dès le 4 juin invitant les chefs de centre à "mobiliser un nombre suffisant de surveillants afin de pallier les potentiels désistements". Armel de la Bourdonnaye rappelle en outre que "tous les personnels quels que soient leur statut et leur fonction, peuvent être mobilisés pour effectuer des missions de surveillance."