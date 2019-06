Bac 2019 : l'épreuve de philo vue par des candidats limougeauds

7020 candidats passent le baccalauréat cette année dans l'académie de Limoges et les filières générales et technologiques ont attaqué avec la philosophie ce lundi. Une épreuve redoutée... et véritablement redoutable selon certains élèves interrogés à la sortie.

Limoges, France

Le coup d'envoi du bac 2019 a donc été donné ce lundi avec l'épreuve de philosophie. Dans chaque filière les candidats avaient le choix entre deux sujets de dissertation et un commentaire de texte, avec pour thèmes cette année : le travail, la liberté, le désir, l'expérience ou encore la culture. Des sujets plus ou moins inspirants, largement commentés à la sortie du lycée Turgot à Limoges, où planchaient 300 élèves des séries scientifiques et technologiques.

Globalement, beaucoup de sourires se sont étalés sur les visages de ces candidats limougeauds à la sortie. Antonin assure ainsi qu'il n'a jamais aussi bien réussi en philo : "Pour une fois j'ai eu le temps de bien me relire, tout s'est bien passé et je suis content. Ça commence bien !" D'autres affichaient une mine réjouie simplement à l'idée qu'un mauvais moment vient de se terminer "Je suis débarrassée, c'est cool ! C'était la dernière fois que je faisais de la philo" commente une jeune fille très pressée de passer à autre chose.

On essaye de se débrouiller. J'ai développé avec des citations de moi-même qui sont, je pense, pas mal ! - Hugo, candidat au bac à Limoges

Certains l'avouent aussi sans détour, "ça s'est très mal passé, mais on va se rattraper dans les autres matières". D'ailleurs, pendant que des professeurs de philosophie commentaient volontiers les sujets avec les élèves qui le souhaitaient, Hugo et un de ses copains ont aussitôt replongé dans les révisions pour les autres épreuves, avec une pointe de mauvaise conscience : "On n'a rien branlé la semaine dernière donc il faut bien s'y mettre." Une approche qui annonce d'autres nuits relativement courtes d'ici la fin des épreuves.