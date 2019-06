Bac 2019 : le baccalauréat en chiffres en Limousin

Cette année plus de 7000 lycéens passent le baccalauréat dans l'Académie de Limoges, plus de la moitié sont inscrits dans les séries générales ( S ; L ; ES ) - (Photo d'illustration)

Limoges, France

Ce Lundi, en Haute-Vienne, Corrèze et Creuse, comme partout en France, débuteles épreuves du baccalauréat 2019. Comme le veux la tradition, c'est l'épreuve de philosophie qui ouvrira le bal. Au total, au sein de l'Académie de Limoges, plus de 7000 candidats vont passer les épreuves du baccalauréat dans sa version technologique , professionnelle et bien sûr, générale. C'est d’ailleurs dans cette dernière qu'ils sont les plus nombreux.

Combien de candidats dans nos départements ?

Dans nos trois départements, 3679 candidats vont passer les épreuves du baccalauréat général. Plus de la moitié d'entre eux (56.6%) se trouvent en Haute-Vienne. Un tiers des candidats est corrézien (33.03%). Ils seront également 380 lycéens ( 10%) à tenter leur chance, ou éprouver leurs connaissances, en Creuse.

Plutôt S , L ou ES ?

Des trois traditionnelles séries du baccalauréat général, c'est la série S qui compte cette année le plus de candidats. Ils sont en effet 1939 candidats à passer les épreuves de la série Scientifique , tandis que 1151 lycéens sont inscrits en série ES et 589 en série L.

C'est d'ailleurs dans la série Scientifique que les résultats ont été les meilleurs l'an passé lors du baccalauréat 2018. En effet, au sein de l'académie de Limoges, la série S affichait un taux de réussite de 92.7 % !

Des trois départements que compte l'académie, c'est en Corrèze que le record a été atteint (93.4%) en série S mais également en série ES pour Economique et Sociale (90.8%).

En revanche, Creuse et Haute-Vienne se distinguent par leur réussite dans les épreuves littéraires. Les deux départements affichaient 92.3% de réussite dans la série L.

L'âge des candidats ?

Si la grande majorité des candidats au baccalauréat 2019 a entre 17 et 18 ans, certains sont bien plus jeunes. Exemple dans l'académie de Versailles où se trouve le plus jeune candidat de cette édition 2019 : toutj uste 11 ans !

Au sein de l'académie de Limoges, le plus jeune candidat est un garçon de 15 ans, qui passera les épreuves en Haute-Vienne. C'est également en Haute-Vienne que se trouve le candidat le plus âgé de l'académie cette année : un homme de 44 ans.

Lui, comme les 3679 candidats de l'académie de Limoges vont plancher dès ce lundi et jusqu'au 24 juin prochain sur les épreuves écrites pour tenter d'obtenir le précieux sésame. Les résultats, eux, seront communiqués le 5 juillet prochain.