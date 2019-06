Bac 2019 : nos conseils aux parents d’élèves pour surmonter le stress des révisions

A une semaine du début des épreuves du baccalauréat le 17 juin avec la philo, c'est la dernière ligne droite des révisions. Et souvent les plus stressés sont les parents, ou les grand-parents. Voici nos conseils pour rester zen et aider au mieux les élèves à préparer leur examen.