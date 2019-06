Bac 2019 : Rita, 17 ans, passe ses épreuves à Poitiers en même temps que son père !

Intenses révisions à Poitiers pour Rita et son père Mohamed, tous deux candidats au baccalauréat.

Poitiers, France

Parmi les 17.650 candidats au baccalauréat de l'académie de Poitiers, la famille Dakkoun compte deux futurs bacheliers. L'une a 17 ans, l'autre 53 ans. Doyen des candidats libres dans la Vienne, Mohamed, 53 ans, passe les épreuves en filière scientifique tandis que sa fille de 17 ans, Rita, est inscrite en série Economique et Social au lycée Victor-Hugo de Poitiers. Tous deux planchent ce lundi matin sur les sujets de philosophie.

"Au début j'ai cru que c'était une blague !" (Rita)

"F(b) = -1 ? Papa comment je calcule l'intervalle?"

Quand la convocation aux épreuves du père de Rita est arrivée dans la boîte aux lettres, le salon familial a rapidement été envahi de cahiers de révision. "Papa m'aide pour les équations et fonctions du second degré". À l'inverse, en philosophie, c'est la fille qui aide son père. "Platon et tout ça, je ne connais pas !"

Réparateur de matériel électronique, Mohamed a du jongler entre les rattrapages de cours et son travail à plein temps. Ce bac est pour lui une petite revanche personnelle sur la vie. "Comme j'ai grandi au Maroc, je n'avais pas les moyens financiers de faire des études, et puis si je le passe aujourd'hui, c'est aussi pour encourager ma fille." Forcément admirative, Rita confie avoir "encore plus de motivation" en voyant son père réviser tous les soirs.

Le plus jeune candidat du Poitou a 15 ans

Benjamin des candidats, Valentin, né en août 2003, est élève au lycée privé Saint-André de Niort où il est inscrit en filière scientifique. L'autre "plus jeune candidat" scolarisé dans la Vienne est lui aussi âgé de 15 ans, élève au lycée Aliénor-d'Aquitaine de Poitiers. (âge des candidats, copies, langues, les chiffres du Bac 2019)

Visuel de l'Académie de Poitiers © Radio France -

Calendrier des épreuves : comme d'habitude, pour le bac général toute filières confondues, c'est la philosophie qui ouvre le bal des épreuves lundi 17 juin au matin entre 8 h et 12 h avant d'enchaîner avec l'histoire-géographie le mardi 18, la LV1 le mercredi 19, avant les épreuves de littérature, mathématiques ou encore physique-chimie les jours suivant en fonction des filières et spécialités. (Pour voir le détail du calendrier et des oraux cliquez ici)

Les résultats du baccalauréat général et technologique seront affichés le 5 juillet à partir de 8 h et consultables en ligne dès 9 h sur http://ocean.ac-poitiers.fr/publinet