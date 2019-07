Bac 2019 : sa copie de non-corrigée lui vaut un 0/20 en anglais

Valence, France

La grève des correcteurs et des jurys du bac a bien eu des conséquences en Drôme-Ardèche. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait annoncé que tous les élèves auraient leurs résultats en bonne et due forme mardi matin. Le rectorat affirme qu'il n'y a pas de problèmes vis-à-vis des notes. Pourtant une lycéenne de l'Institut Notre-Dame à Valence a eu une mauvaise surprise en recevant son bulletin : 0/20 au bac d'anglais parce que sa copie n'a pas été corrigée.

Copie rendue mais sans correction

La consigne du ministre de l'Éducation était simple. En cas de copie non-rendue, c'est la moyenne de l'élève qui devait servir de note. Sauf que dans le cas de Zoé, la copie a bien été rendue par le correcteur, mais sans correction. Pas une trace de stylo rouge. Le jury décide de lui mettre un zéro. Coup de massue pour cette lycéenne. "J'étais dégoûtée, je savais que j'avais bien réussi l'anglais."

La jeune fille n'a aucun problème avec la langue de Shakespeare. C'est même le contraire, elle a 17 de moyenne et elle a passé un an à Washington. C'est ce qui alerte sa mère Raphaëlle : "ça nous a tout de suite interpellées. En plus c'était la seule note en-dessous de la moyenne, donc j'ai appelé tout de suite le rectorat pour avoir la copie."

Des démarches compliquées

La mère et la fille passent des heures au téléphone, sans succès. "On a appelé le rectorat, qui a refusé de nous donner la copie. On nous a dit que ce n'était plus d'actualité", raconte Raphaëlle. Avec l'appui des professeurs de l'Institut Notre-Dame, elles parviennent à obtenir que la copie soit corrigée une seconde fois. "Tout est rentré dans l'ordre et Zoé devrait avoir sa note prochainement, mais si nous n'avions pas passé tous ces appels elle serait restée avec sa note de zéro", conclut sa mère.

la FCPE a mis en place un numéro d'urgence (01 43 57 16 16) pour que les parents d'élèves signalent les irrégularités vis-à-vis des notes. Ce mardi deux cas ont été signalés en Drôme-Ardèche en plus de celui-ci.