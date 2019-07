Injustice réparée pour Zoé à Valence : sa note d'anglais au bac passe de 0 à 18/20

La lycéenne de Valence qui avait eu 0/20 en anglais parce que sa copie n'avait pas été corrigée a finalement obtenu la correction de son examen et elle a obtenu... 18/20. Grosse différence et grand soulagement pour Zoé et sa maman.