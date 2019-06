Bac 2019 : un professeur de Poitiers invente un jeu de cartes pour réviser la philosophie

Poitiers, France

A dix jours du bac, Marine, Clémence et Charles, révisent leur épreuve de philosophie... en jouant aux cartes ! "Moi je vais prendre Hegel, et moi Freud, et moi Marx !" Oubliez le colonel Moutarde dans la cuisine, ces élèves de terminale au lycée Union Chrétienne de Poitiers (ré)apprennent leurs leçons grâce à Philo Défi", un jeu inventé par leur professeur Stéphane Marcireau.

"La philo c'était pas trop ma tasse de thé parce que je ne suis pas très littéraire, et là, avec un jeu, on arrive mieux à se pencher dessus que si c'était devant notre cahier et qu'il fallait lire bêtement" (Clémence)

Inventeur du jeu Philo Défi, le professeur Stéphane Marcireau entouré de quelques uns de ses élèves poitevins. © Radio France - Jules Brelaz

Commercialisé au prix de 25 euros, "Philo Défi" comprend 12 cartes représentant des portraits des douze grands philosophes au programme de terminale, ainsi que 84 cartes illustrées résumant notions et citations clés. "Moi je suis quelqu'un de très visuel, là on voit un homme allongé sur un canapé, et hop, c'est la psychanalyse, ou un homme avec un singe, c'est Darwin", explique Charles dont les parents ont commandé le jeu de cartes.

"Ça soulage la peine qu'on peut avoir à réviser !"

Commercialisé depuis le mois de mars, le jeu "Philo Défi" connaît un tel succès que les 1.000 premiers exemplaires se sont tous vendus. Actuellement en rupture de stock, il devrait y avoir une nouvelle édition disponible dès cet été.

"Qu'est-ce que tu en pense Marine, c'est mieux un jeu de cartes qu'un gros livre ?"

"Il y a beaucoup plus de stimulation que dans un cours où le prof est au tableau et que les élèves écoutent une partie de la leçon mais ils se déconcentrent, ils s'endorment, ils sont fatigués alors que là ils sont obligés d'être ensemble et de discuter", constate Stéphane Marcireau, docteur en philosophie à l'université de Poitiers et enseignant au lycée Union Chrétienne.