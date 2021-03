Bac 2020 : des indicateurs en hausse dans les lycées de Dordogne

Les indicateurs des lycées ont été publiés ce mercredi matin par le ministère de l'Education nationale. Ces chiffres décortiquent les résultats du baccalauréat de 2020. Une année d'exception à tous points de vue. Ces chiffres d'indicateurs des lycées sont attendus par les personnels des lycées et notamment par les parents d'élèves.

Un taux de réussite record pour une année de pandémie

Pour l'année 2020, au niveau national, le taux de réussite au bac est de 95%, un taux record pour cet examen validé l'an dernier via le contrôle continu à cause de l'épidémie de coronavirus. En Dordogne, le taux de réussite en filière générale et technologique est de 98,25%, soit environ une dizaine de point de plus qu'en 2019. Pour la filière professionnelle, le taux de réussite est de 90% en 2020, sept points de plus qu'en 2019.

Certains établissements atteignent 100% de réussite comme Alcide Dusilier en filière générale à Nontron, Saint-Joseph à Périgueux ou encore Sainte-Marthe et Saint-Front à Périgueux en filière générale et en filière professionnel.

Maine de Biran et Saint-Exupéry accompagnent le mieux les élèves

Si l'on prend en compte l'indicateur sur le taux d'accès au bac, des établissements différents ressortent. Cet indicateur est considéré comme plus pertinent pour mesurer "l'efficacité" d'un établissement car il donne le pourcentage de chances pour un lycéen de seconde d'avoir son bac dans un établissement donné.

Selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, le taux d'accès au bac est le meilleur en filière générale et technologique au lycée Maine de Biran à Bergerac et au lycée Antoine de Saint-Exupéry à Terrasson où il atteint 91%. Dans la filière professionnelle, le meilleur taux d'accès, établi à 87% est pour le lycée Saint-Vincent-de-Paul à Périgueux.

En ce qui concerne les mentions au baccalauréat, le meilleur taux en filière générale et technologique est à 76% pour le lycée Sainte-Marthe et Saint-Front dans la filière générale et de 75% dans la filière professionnelle Jean Capelle à Bergerac.

Les indicateurs de résultats des lycées généraux et technologiques

Les résultats des lycées professionnels de Dordogne