Bac 2020 en Indre-et-Loire : des résultats record, 95,2% de réussite toutes filières confondues

95;2% des élèves tourangeaux ont décroché leur bac cette année, soit 4 points de plus que l'an dernier

Au niveau national, le taux de réussite au bac, rendu public samedi dernier, avait déjà explosé tous les compteurs à 95,7%, soit presque 8 points de plus qu'en 2019. Conséquence bien sûr de la crise sanitaire. Sans épreuves finales, les notes ont été essentiellement tirées des résultats obtenus aux premier et second trimestres.

95,2% de réussite au bac en Indre-et-Loire

Ce record se confirme donc dans l'académie d'Orléans Tours, et notamment en Indre-et-Loire. Le taux de réussite au bac 2020, toutes filières confonfues, est de 94,2%, dans l'académie, 95,2% dans le département (contre 91,3% en 2019 dans le département, soit 4 points de plus).

Quand on regarde dans le détail, ces taux sont plus importants en filière générale (98,1% dans l'académie, 98,7% en Indre-et-Loire). Pour ce qui concerne la filière technologique, 96,1% des élèves ont décroché leur diplôme dans l'académie, 97,8% dans le département. En filière professionnelle, le taux de réussite est de 85% dans l'académie, 85,9% en Indre-et-Loire.

Il y a quelques jours, plus de 93% des candidats avaient déjà décroché leur bac du premier coup, avant rattrapage, dans le département.