Bac 2020 : la rectrice de Grenoble veut rassurer les lycéens face au "Grand oral"

La date fatidique approche pour les lycéens de terminale. Les épreuves du bac 2021 approchent, et parmi elles celle qui cristallise toutes les appréhensions : le Grand oral. Pour tenter d'apaiser les angoisses, la rectrice d'académie de Grenoble était en visite ce jeudi au lycée Charles Gabriel Pravaz de Pont-de-Claix (Isère).

Pas de question-piège

Il faut dire que les sujets qu'ils préparent ont de quoi déstabiliser : "Est-ce que l'entreprise Mars peut concilier RSE et performance ? Comment les mathématiques peuvent-il aider dans la prise de décision des mesures sanitaires ? Pourquoi tombons-nous dans le piège du psychologue-foreur ?" Pas simple...en même temps, ce sont eux qui les ont choisis. Il n'y a pas de question-piège d'après la rectrice Hélène Insel. "Quand nous passions des oraux, nous étions inquiets sur le sujet sur lequel on allait être interrogé. Là c'est eux qui le choisissent, c'est sur leur spécialité, qu'ils travaillent depuis deux ans, il faut qu'ils soient optimistes."

C'est sûr qu'il y aura de l'impro", Adrien, lycéen

La peur de prendre la parole

Les candidats ont surtout le trac. Toutes les filières n'ont pas l'habitude de faire des présentations orales. Adrien est en terminale maths et sciences de l'ingénieur. "Pour toutes les personnes qui font spé maths, en tout cas dans ma classe, c'est sûr qu'il y aura de l'impro", confie-t-il, espérant que les examinateurs seront "gentils". La rectrice confirme, les examinateurs ne seront pas méchants cette année, pour eux aussi ce grand oral est une première : "Il y aura une grande bienveillance des jurys qui ont été non seulement formés pour préparer les élèves mais qui sont formés aussi en tant que membres du jury. On a construit des grilles très claires et ils seront bien évidemment particulièrement bienveillants pour cette année qui a été très difficile pour les élèves."

Le grand oral, mode d'emploi :

Après une préparation de vingt minutes, l'élève devra présenter pendant cinq minutes une des deux problématiques qu'il aura travaillées pendant l'année. Suivront dix minutes de questions-réponses et cinq minutes d'explication de son projet professionnel. L'épreuve compte pour 10% de la note finale pour la voie générale et 14% pour la voie technologique.