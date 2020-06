Bac 2020 : pénalisés ou avantagés, comment ça va se passer pour les élèves cette année ?

France

Alors que les épreuves écrites du bac sont annulées et remplacées cette année par le contrôle continu à cause du coronavirus, certains élèves ne seront pas pénalisés alors que d'autres vont avoir plus de mal à obtenir le diplôme. On fait le point ce mercredi sur cette nouvelle version inédite.