Bac 2020: "privés" d'épreuves les candidats n'ont pas davantage partagé la joie ou les larmes des résultats

Dans le jargon professionnel on appelle ça un "marronnier". Le sujet qui revient chaque année à la même période et qu'on ne sait plus par quel bout prendre pour illustrer l'actu du jour! La culture du chrysanthème par exemple quand approche la Toussaint ou les premiers parasols sur les plages quand le soleil fait son grand retour.

A la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, le fameux "marronnier" tourne autour des résultats du baccalauréat.Les séances de fou rire ou de larmes devant les lycées de la région, les embrassades ou les paroles d'encouragement et de soutien pour les malchanceux.

He bien cette année, point de "marronnier"! Les épreuves du bac ont été annulées pour cause de Covid-19... les bacheliers ont également été privés de ces séances mémorables!

Le ministère peut toujours recommander le respect des gestes barrière au moment d'aller découvrir les résultats, "l'affichage est de la responsabilité des établissements" explique le rectorat de Lille et force est de constater que rares sont les lycées qui ont osé prendre le risque.

On regarde sur internet et on se dit on l'a... bon ben voilà! (Sarah d'Hénin-Beaumont)

C'est donc sur leurs smartphones ou leurs ordinateurs que les lauréats du millésime 2020 ont découvert s'ils obtenaient ou pas la précieuse mention. Sarah Dubois par exemple s'est contentée de la liste publiée en ligne. Scolarisée au lycée Darchicourt à Hénin-Beaumont, la jeune fille a obtenu la mention Bien à son bac ST2S qui va lui permettre de préparer une carrière d'infirmière.

Un millésime un peu particulier

Sarah regrette de n'avoir pas pu partager cet instant avec les copains du lycée mais "c'est pas grave, on va se rattraper en faisant la fête ce week-end dans mon jardin". Et n'allez surtout pas lui dire que son bac n'aura pas la même valeur que les autres: "_Nous on a bossé toute l'année pour l'obtenir_, il a fallu qu'on fournisse des efforts en permanence". Et ceux qui n'ont pas travaillé durant l'année en pensant qu'ils pourraient se rattraper en "bachotant" à quelques semaines des épreuves? "Ben ceux qui n'ont rien fait... c'est leur problème"!

Ecouter: Sarah Dubois a obtenu une mention Bien pour ce bac un peu particulier Copier

Même motif... même punition devant le lycée Baudimont à Arras. Une fois qu'ils ont obtenu leurs résultats sur l'internet les bacheliers se sont présentés aux portes de l'établissement pour récupérer leurs notes. A l'occasion de ces retrouvailles on fait fi des recommandations sanitaires! On s'embrasse, on se congratule, mais chacun chausse son masque pour rentrer dans l'établissement et récupérer ses notes!

"_On aurait bien aimé se retrouver tous devant le lycée pour découvrir les résultat_s, constate Lola, mais c'est une autre situation". Dans ce lycée privé du centre-ville d'Arras, les résultats sont plutôt positifs et les mentions sont légions. "Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu le contrôle continu on n'aurait pas eu la mention", admet Eva. "Et puis on a évité le stress des épreuves" surenchérit Tom.

Mais pas un bac à deux balles!

Et même s'ils sont unanimes à constater que cette épreuve 2020 est "un peu particulière", ils refusent tout aussi unanimement que l'on dénigre leur diplôme comme ce fut le cas en 1968 même si leurs parents n'ont pas davantage connu cette période troublée. Le contrôle continu implique d'avoir été bon toute l'année.

"Moi je le vois comme un bac comme les autres" insiste Anouk qui a obtenu une mention Très-Bien à son bac ES obtenu au lycée Baudimont d'Arras. "C'est vrai qu'on n'a pas eu le stress de réviser tout un programme, mais le stress on on l'a eu tout au long de l'année".