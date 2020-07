Bac 2020 : retrouvez les résultats académie par académie

France

Avec l'épidémie de coronavirus, les épreuves écrites du baccalauréat 2020 ont été annulées et c'est grâce au contrôle continu que les lycéens ont pu valider leur diplôme ou non. Une année inédite donc pour l'épreuve. On vous récapitule tous les résultats, académie par académie.