Bac 2020 : 91,5% des candidats admis avant le rattrapage, un "record"

Un record ! Les résultats du baccalauréat 2020 ont été dévoilés ce mardi et ils sont impressionnants. 91,5 % des candidats au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avant la session de rattrapage, a annoncé le ministère de l'Education nationale. Au total, ce sont 657 300 candidats qui sont pour le moment reçus, sur 718 000 candidats.

Ce taux de réussite est en forte hausse par rapport à l'an dernier, + 13,7 points. En 2019, seulement 77,7% des bacheliers avaient été admis avant le rattrapage. Le précédent record datait de 2016 avec 88,6% de réussite au bac.

94,3% de réussite dans les filières générales

Le taux de réussite dans les séries générales s’élève à 94,3%, soit une hausse de 14,7 points par rapport à 2019. Le nombre d'admis, avant la session de rattrapage, augmente fortement dans la série ES (93,9% de réussite, + 16,2 points). Le taux est en nette hausse également en L (92,4% d'admis,+10,7 points) et en S (95,1% d'admis, +14,8 points).

Dans les filières technologiques, le taux de réussite au bac est de 89,4%, en hausse de 13,9 points par rapport à l'an dernier.

Enfin, pour les séries professionnelles, 87,4% des candidats ont obtenu leur diplôme. Là encore, le taux augmente par rapport à 2019 (+ 11,6 points).

Près de 41.000 candidats au rattrapage

Les oraux de rattrapage ont lieu ce mercredi et jeudi pour 40.900 candidats, soit 5,8 % des lycéens qui ont passé le bac. Un taux en forte baisse (- 8,5 points) par rapport à l'an dernier.

Une année marquée par la crise sanitaire

En raison de l'épidémie de coronavirus, ce bac 2020 a été quelque peu chamboulé. Les lycéens n'ont pas pu participer aux épreuves écrites, elles ont été annulées. Seules les notes du premier et du deuxième trimestre comptaient cette année pour obtenir le précieux sésame, sur la base du contrôle continu.

Le message d'Emmanuel Macron sur TikTok

Pour féliciter les nouveaux bacheliers, le président de la République a posté pour la première fois une vidéo sur le réseau TikTok ce mardi. "Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous, dit Emmanuel Macron, face caméra. D'abord pour vous dire bravo. Félicitations (...). Profitez-en !".

"Vous êtes cette génération qu'on appelle parfois du monde d'après. Vous avez vécu une année hors norme (...) Votre génération a un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique. Je ferai tout, là où je suis pour que le gouvernement travaille pour que ce monde soit meilleur (...). Mais ce n'est pas moi qui déciderai de votre avenir, ça sera vous", poursuit le chef de l'État.

La vidéo, qui ne dire que 57 secondes, se termine sur ces mots : "Alors aujourd'hui profitez, fêtez le baccalauréat, et après, bon courage".