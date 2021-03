Bac 2020 : tous les indicateurs de résultat des lycées de l'académie de Poitiers

Alors que le ministère de l'Education nationale publie ce mercredi les indicateurs de résultat des lycées au baccalauréat 2020, retrouvez dans cet article les taux de réussite et les taux de mention des lycées (publics, privés, généraux, technologiques et professionnels) de l'académie de Poitiers.

C'est dans un contexte très particulier que les candidats au bac 2020 ont passé cette épreuve l'an dernier. Le confinement et la pandémie de coronavirus ont largement perturbé l'année scolaire si bien que les élèves ont été évalués uniquement sur la base du contrôle continu. Résultat : les lycées qui affichent un taux de réussite à 100% sont beaucoup plus nombreux que d'ordinaire dans l'académie de Poitiers comme partout ailleurs. On dénombre plus de cinq fois plus de lycées à 100% de réussite qu'en 2017.

Découvrez en détail les résultats des lycées d'enseignement général, technologique et lycées professionnels, publics et privés. Vous pouvez trouver l'établissement qui vous intéresse dans la barre de recherche et/ou trier par colonnes.

