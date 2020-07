Bac 2020 : trois joueuses du centre de formation du Tango Bourges Basket obtiennent leur diplôme

Cette année, pas de cris de joie ou de larmes devant les lycées pour l'annonce des résultats du baccalauréat, en raison de la crise sanitaire. Mais les quelques 740.000 lycéens et candidats libres qui passaient l'examen dans des conditions particulières ont découvert les résultats ce mardi. Les épreuves écrites ont été annulées, seules les notes du premier et du deuxième trimestre ont été comptées.

Ce mardi, le suspense a donc pris fin pour les candidats. Et trois jeunes joueuses du centre de formation du Tango Bourges Basket ont obtenu leur diplôme. "Félicitations aux jeunes Tango désormais bachelières qui ont su allier sport de haut niveau et projet scolaires", écrit le club dans un post Facebook. Pauline Astier obtient la mention assez bien dans la série ES (économique et social), Lorie Preyre obtient elle aussi la mention assez bien pour son bac scientifique et Mayé Touré obtient un bac scientifique.