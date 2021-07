Bac 2021 : des résultats (un peu trop) attendus

Pas de cris de joie ni de crise de larmes devant les grilles du lycée Montebello de Lille cette année. Habituellement, ce moment est le rendez-vous des grandes émotions, après avoir trépigné d'impatience devant les grilles en attendant de savoir si "on l'a ou pas". Mais en 2021, il manque un ingrédient à la recette habituelle...la surprise !

"Admise" mais sans surprise

Valentine, lycéenne, nous explique : "On sait à peu près si on a réussi ou pas, en plus, avec le Covid-19, on n'a pas passé toutes les épreuves, on savait déjà la plupart de nos notes". Elle n'a donc pas été surprise de lire le mot "admise" à côté de son nom sur la feuille scotchée sur un panneau d'affichage. "Je savais que j'allais l'avoir, c'était juste pour la mention que je n'étais pas sûre".

Cyrus, lui, regrette presque de n'avoir passé que deux épreuves. Le bac "mention Covid", ce n'est pas pareil pour lui. "C'est comme ça, on le prend ce bac, on est content, mais il y a un peu moins de joie", dit-il. À côté, Théo acquiesse mais garde le sourire : "je suis quand même content de l'avoir, c'est une ouverture aux études supérieures et ça fait plaisir. Je vais quand même le fêter avec des amis, en ville, avec un peu d'alcool avec modération, évidemment !" La modération, un mot qui résume bien les réactions plutôt tièdes face aux résultats en cette année 2021.