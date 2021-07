Bac 2021 : en Loire-Atlantique et Vendée, un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale

Les taux de réussite au baccalauréat, en Loire-Atlantique et en Vendée, frisent les 100%. Malgré la crise sanitaire et la réforme de l’examen, le cru 2021 s'inscrit dans la droite lignée de l'édition précédente dans l'académie de Nantes. Les Terminales scolarisés dans les trois départements de l'académie peuvent même se targuer d'avoir mieux réussi l'épreuve, que dans le reste du pays, avec un taux d'échec de seulement 4,6 points.

La Vendée fait mieux que la Loire-Atlantique

Si moins de candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat en Vendée, 6.326 contre 14.466 en Loire-Atlantique, les élèves vendéens ont obtenu de meilleurs taux de réussite, toutes filières confondues. Ainsi, 98,68% des lycéens inscrits au bac général ont décroché le précieux sésame en Vendée contre 98.5% dans le département voisin. Les écarts sont quasiment similaires dans la filière technologique avec 95.72% de réussite en Loire-Atlantique et 96.22% en Vendée. Les aspirants au diplôme du bac professionnel font légèrement moins bien avec 89.76% en Loire-Atlantique et 90.7% en Vendée.

Parmi les champions de l'académie de Nantes, cette année, figurent les candidats au diplôme en Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) et en Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) avec un taux de réussite de 100%. Publiés en même temps que les résultats du bac, ceux du brevet sont également très élevés avec 90.9% de réussite en Loire-Atlantique, soit 1.8 point de plus qu'en Vendée.