Baccalauréat 2021 : édition inédite dans un contexte de crise sanitaire

La traditionnelle épreuve de philosophie donne le coup d'envoi officiel du baccalauréat 2021 ce jeudi. Une édition marquée par la crise sanitaire mais également par la réforme de l’examen, voulue par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. 715.006 candidats vont tenter de décrocher le diplôme, à l'issue d'une série d'épreuves inédites.

Un bac réformé

Plus de la moitié de ces candidats (53,7%) présentent le bac général - qui se compose désormais d'un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialités choisis à la carte par les élèves -, 26,5% le professionnel et 19,8% le technologique.

Objectif affiché de la réforme : "donner toutes les clés aux élèves pour réussir dans le supérieur", en donnant le choix aux élèves, en valorisant le travail régulier par le contrôle continu et en s'exerçant à la prise de parole en public.

Parmi les principales nouveautés de cette session 2021 : le Grand oral. Epreuve obligatoire, elle vise à évaluer la maîtrise de la prise de parole de manière structurée et argumentée, et la capacité à développer une réflexion. Noté sur 20 points, le Grand oral représente 10% de la note finale du bac général et 14% dans la voie technologie.

Pour la première fois, les copies seront numérisées pour être corrigées sur ordinateur, un système décrié par certains syndicats.

Aménagements dus à la crise sanitaire

En raison de la crise sanitaire, depuis novembre, de nombreux élèves ont suivi des enseignements à distance ou en demi-groupe. Certains points des programmes n’ayant pas pu être étudiés le gouvernement a annoncé des aménagements :

l’épreuve de philosophie prévoit quatre sujets au lieu de trois ; l'enjeu est toutefois relatif : c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie ;

; l'enjeu est toutefois relatif : c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie ; les jurys de grand oral pourront avoir connaissance des points du programme qui n’auront pas été étudiés ;

pourront avoir ; les sujets de l’épreuve orale de français sont dédoublés et les points non-étudiés sont précisés ;

; les deux meilleures notes obtenues sur les quatre épreuves du bac professionnel seront retenues ;

du bac professionnel seront retenues ; le contrôle continu représentera au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants.

des candidats au bac général et technologique, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants. les épreuves de spécialités qui devaient se tenir pour la première fois en mars, ont, elles, été annulées, au profit du contrôle continu.

Des copies blanches en philo ?

"Ce qui m'a paru important, c'est de maintenir une épreuve terminale. En même temps cette année, nous devions avoir une bienveillance particulière vu la situation", a défendu début juin Jean-Michel Blanquer. Mais ces aménagements sont critiqués par les syndicats lycéens, qui réclamaient un contrôle continu intégral, comme l'an dernier. Des syndicats enseignants redoutent, eux, que des candidats soient tentés de rendre copie blanche en philosophie.

"Une partie des élèves, satisfaits de leur note, feront de la figuration, seront là pour la forme", jugeait début mai sur franceinfo Nicolas Franck, président de l’Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public. "En revanche, les élèves qui voudront prendre au sérieux cette épreuve devront composer dans cette ambiance qui n'est pas une ambiance d'examen. Il n'y aura pas la concentration qu’on a l'habitude de voir dans les salles d'examen et qui, bien souvent, motive les élèves". Avis partagé par Jean-Rémi Girard, président du Snalc, interrogé par l'AFP : "Il y aura sans aucun doute, on l'espère à la marge, un certain nombre d'élèves qui ne vont pas donner leur pleine mesure pendant l'épreuve". "Les professeurs de philosophie sont extrêmement agacés de se dire qu'ils vont corriger des copies qui vont finir à la poubelle", a-t-il ajouté.

Tous les candidats vont plancher sur leurs copies en étant masqués. Les bureaux seront espacés et nettoyés. Quant aux candidats identifiés comme cas contacts ou positifs au Covid-19, ils seront convoqués à une session de remplacement en septembre.

Résultats le 6 juillet

Les résultats du bac seront dévoilés le 6 juillet. Les rattrapages démarreront dès le lendemain et se tiendront jusqu'au 9 juillet. Depuis 2012, le taux de réussite au baccalauréat dépasse les 80%. L'an dernier, 95% des candidats au bac ont été reçus, un niveau record. Le nombre d'admis devrait être particulièrement élevé cette année encore.

