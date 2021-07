Bac 2021 : le taux de réussite après rattrapage légèrement inférieur à 2020 en Drôme et en Ardèche

Les derniers résultats viennent de tomber, 33.816 candidats au bac 2021 ont été admis cette année dans l'académie de Grenoble. Le taux de réussite, toutes filières confondues, est de 94,8 % après rattrapage. C'est un petit peu moins qu'en 2020 qui a été une année record mais ça reste exceptionnel. Dans la Drôme et en Ardèche, en tout 8.140 candidats ont eu le bac. Les taux de réussite en voie générale après rattrapage dans ces deux départements sont très légèrement inférieurs à celui de l’académie. Il est de 97,6 % pour la Drôme après rattrapage, 97,9% pour l’Ardèche.

Une baisse plus importante pour les bacs pro

Le nombre d'admis en Ardèche dans les filières technologiques est stable par rapport à 2020, en revanche il a baissé de quasiment un point et demi dans la Drôme. Mais c'est pour les bacs professionnels que cette baisse se fait le plus sentir et ce dans les deux départements. Le taux de réussite baisse de 2,4 points en Ardèche et de 2,9 points dans la Drôme.

Malgré tout, encore une fois, ces résultats demeurent très élevés. Ils ne sont pas encore définitifs, reste la session de remplacement en septembre pour ceux qui n'ont pas pu passer les rattrapages en juin. C'était la première édition du Bac Blanquer, une année encore chamboulée par le covid lors de laquelle le contrôle continu a représenté au moins 82% de la note finale, seules deux épreuves ont été maintenues, le Grand oral et la philosophie.