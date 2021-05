Bac 2021 : les élèves du lycée Maurois d'Elbeuf bloquent leur établissement pour demander le contrôle continu

Les élèves du lycée André Maurois d'Elbeuf ont bloqué leur établissement ce mercredi. Ils demandent le bac en contrôle continu. Même avec les allègements annoncés la semaine dernière par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ils estiment ne pas être prêts pour le bac.

"On y va à l'aveugle"

"Il y a une grande inégalité entre les lycées. Il y a en qui ont pu faire le bac blanc. Nous par exemple à Maurois, on n'a pas pu par manque d'organisation. Et on n'a aucun entraînement par rapport au lycée Buisson par exemple, c'est le lycée voisin. Eux en ont eu et savent comment faire. Nous on y va à l'aveugle", explique Louna, élève de 1ere. Elle passe le bac français dans un mois.

Comme elle, beaucoup ne se sentent pas du tout prêts pour les épreuves finales du bac. Comme Hugo, élève en terminale. "Le bac est très inégalitaire, notamment entre plusieurs lycées dans la ville. Nous on allait avoir des épreuves de bac blanc mais ça a été annulé. Ils ne veulent pas nous faire des épreuves de philo parce qu'il n'y a pas le temps", raconte le jeune homme de 16 ans.

"Ma crainte c'est d'avoir un bac affiché Lycée André Maurois, où on n'a pas eu tous les cours. Un bac qui soit dévalorisé. Et que ça fasse un point noir sur mon dossier l'année prochaine. On n'arrête pas de nous dire que le bac aura la même valeur que dans les autres établissements. Mais on sait très bien que c'est faux. On n'a pas eu les mêmes cours. C'est injuste", conclut Hugo.