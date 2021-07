"Je suis content mais il n'y a pas eu de suspense" : à Périgueux, beaucoup de mentions très bien au bac

Au lycée Albert Claveille de Périgueux, mardi 6 juillet peu avant 10h, ils sont plusieurs dizaines à trépigner d'impatience. Certains scrutent leur téléphone portable, d'autres font les cent pas. Les résultats du bac ne vont pas tarder à arriver, pour les 3294 élèves de Terminale de Dordogne. Quelques minutes plus tard, les voilà affichés sur de grands tableaux dans le hall de l'établissement. Pour Lucas, c'est une très bonne nouvelle : l'élève en terminale générale est reçu, avec la mention Bien. "Je suis super content. J'avais un peu de stress, je savais que j'avais au minimum la mention Assez bien, mais là c'est que du bonus", sourit-il. Même sentiment pour Julie, reçue avec mention Très bien : "j'ai eu les résultats que j'attendais. On avait une super classe cette année, beaucoup de gens ont eu une mention." Elle va désormais pouvoir profiter de ses vacances, avant d'intégrer une prépa PTSI à Paris à la rentrée.

82 % de contrôle continu

En raison de la crise sanitaire, la note finale cette année est composée à 82 % de contrôle continu (contre 40 % prévus par la réforme du lycée). Le grand oral et l'épreuve de philosophie ne comptent que pour 18 % de la note. La plupart des candidats ont donc accueilli leurs résultats sans beaucoup de surprise. "Ce qui comptait surtout, c'était le grand oral car pour l'épreuve de philosophie, ils prenaient la meilleure note, entre celle de l'épreuve, et celle du contrôle continu", explique Hugo. L'élève a lui aussi eu une mention Très bien. "Je suis content, mais ça gâche un peu le truc quoi. Il n'y a pas le suspense, ou l'attente, on sait déjà ce que l'on va avoir", regrette-t-il. "C'est bien d'avoir mention Très bien mais comme on a déjà été acceptés pour l'année prochaine, on s'en fiche un peu du bac", ajoutent Guillaume et Thibault.

"Je ne veux pas qu'on dise que le bac ne vaut rien, ce n'est pas vrai. C'était une année très difficile. Ce n'est pas facile quand on vient au lycée une semaine sur deux. Avec l'aide de leurs professeurs, les élèves ont réussi avec brio, on est très contents d'eux", rappelle Véronique Valade, proviseure adjointe du lycée.

L'an dernier, le taux de réussite au bac était de 95,7 %.