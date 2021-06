Bac 2021 : moins de candidats en Bretagne par rapport à 2020

La Bretagne compte 35.315 candidats au baccalauréat 2021 selon les chiffres publiés par l'académie de Rennes. Le plus jeune est âgé de 16 ans et le plus âgé de 71 ans. En raison de la réforme du bac, une partie des épreuves se passe désormais en contrôle continu.

Mercredi 16 juin, le coup d'envoi sera donné pour les épreuves écrites de Terminale du baccalauréat 2021 avec le lancement du français pour les élèves en bac professionnel. L'épreuve de philosophie pour les baccalauréats général et technologique aura lieu le 17 juin et celles du grand oral, qui est une nouveauté cette année, du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet. En raison de la réforme du bac, les épreuves communes ainsi que les enseignements de spécialité se passent désormais sous forme de contrôle continu en prenant en compte les moyennes des bulletins scolaires de Première et de Terminale.

Moins de candidats

Au total, 35.315 candidats se présentent cette année à l'épreuve, soit une baisse de 1,03% par rapport à 2020. 19.026 candidats sont inscrits en bac général, 7.455 en bac technologique et 8.834 en bac professionnel. Le plus jeune est âgé de 16 ans et le plus âgé a 71 ans. Pour les épreuves anticipées de Première, 26.784 élèves sont inscrits cette année. L'académie de Rennes compte 278 centres d'examen.