Réforme du bac 2022 : "C'est un peu nous les cobayes", témoignent des lycéens à Amiens

Après un faux départ en mars dernier à cause du Covid-19, les 13 épreuves de spécialité du Bac se tiennent de ce mercredi 11 au vendredi 13 mai dans une vingtaine de lycées de la Somme. Une première, car jusqu'à maintenant la réforme Blanquer n'avait pas pu prendre forme à cause de l'épidémie.

Dernières fiches et ultimes révisions pour un peu plus de 4.000 lycéens de la Somme, qui s'apprêtent à passer les épreuves de spécialité du baccalauréat de ce mercredi 11 au vendredi 13 mai. La réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer prend enfin effet après avoir été balayée par la crise du Covid-19. Le contrôle continue avait alors largement dominé la note finale pour les cuvées 2020 et 2021. L'exercice est inédit, de quoi augmenter le stress des candidats.

Le grand test pour la génération 2004

Ils sont une douzaine d'élèves regroupés dans l'une des salles de classe du lycée Delambre-Montaigne à Amiens. "On va d'abord travailler sous la forme de question-réponse", lance Vincent Birdy devant sa petite assemblée. Le professeur d'Histoire-Géographie donne ses dernières consignes et rappelle quelques éléments : "Vous avez deux choses à faire : une dissertation et une étude de documents." Silence dans la salle.

"Nous, les 2004, on n'a pas beaucoup de chance... On est les premiers à tester ce nouveau bac", - Noa, bachelier au lycée Delambre-Montaigne

Les regards se tournent vers des fiches stabilotées et des feuilles rangées dans des pochettes. Le stress se lit sur certains visages. "C'est un enjeu très important pour le Bac, vu que c'est coefficient 16. C'est cela qui va décider si on l'a ou on l'a pas", souffle Noa, en spécialisation Histoire-Géographie Sciences-Po et littératures anglaises. L'angoisse est partagée par plusieurs de ses camarades. Les deux épreuves de spécialité sélectionnées par les candidats comptent pour un tiers de la note finale.

L'examen, qui s'étale sur trois jours, est donc crucial, d'autant qu'il en est à son premier grand test. Les bacheliers 2022 inaugurent la réforme, qui n'a pas pu se mettre en place à cause de l'épidémie. "Les années précédentes, les 2002, 2003, ça devait être eux, mais au final c'est nous qui les avons, c'est un peu nous les cobayes", résume Lorenzo, stylo à la main.

Changement de rythme

L'organisation en elle-même des épreuves ne change pas vraiment. Un candidat derrière une table, muni d'une trousse, privé de son portable et espacé des autres pour éviter la triche. La distribution se fera un peu dans la dentelle. Les sujets présentés seront personnalisés en fonction des deux spécialités choisies par l'élève.

Le changement vient plutôt de la préparation en amont. "Les élèves ont l'impression de bachoter plus car il y a le contrôle continu en plus des épreuves de spécialité, donc ils ont l'impression que chaque note compte pour le bac", observe Vincent Birdy. Selon l'enseignant, la pression commence dès le début de l'année scolaire en septembre, voire débute lors de l'année de Première.

Les épreuves de philosophie se tiendront à la mi-juin, tout comme les écrits de Français. Le grand oral, autre grand changement du Bac, sera du 20 juin au 1er juillet.