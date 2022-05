Bac 2022 : à Eaubonne, le lycée Louis Armand est fin prêt pour recevoir les candidats

Le rituel est immuable. Sur chaque table, une étiquette avec le nom de l'élève, une copie vierge et des feuilles de brouillon. Le lycée Louis Armand, situé à Eaubonne, dans le Val d'Oise, est prêt à accueillir les candidats au bac 2022. Ils sont 277, élèves de terminale générale, à se présenter à l'examen dans cet établissement.

Cette édition du baccalauréat est particulière parce qu'elle intervient après deux années perturbées par le Covid et parce que c'est la première fois qu'y est mise en place la nouvelle formule de l'examen telle qu'imaginée par le ministre Jean-Michel Blanquer. Ce n'est donc plus la philo qui ouvre le bal des épreuves écrites, mais les enseignements de spécialité (le premier ce mercredi, le second le lendemain), chaque élève en ayant suivi deux tout au long de l'année de terminale. Une dizaine était proposée aux élèves de ce lycée du Val d'Oise, parmi lesquels les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, les sciences économiques et sociales, littérature et humanités, histoire-géo, géopolitique et sciences politiques.

Durant deux jours, chaque candidat aura à composer dans ses deux enseignements de spécialité © Radio France - Sarah Tuchscherer

Coup d'envoi ce mercredi, 14h

Le coup d'envoi des épreuves sera donné ce mercredi à 14h. D'ici là, les sujets resteront soigneusement consignés dans un coffre. "On n'ouvrira les enveloppes qu'une heure avant, en présence de quelques élèves, afin qu'ils s'assurent qu'elles étaient bien fermées avant", explique le proviseur adjoint, Karim Boudjemaï. Au mois de juin, il leur restera à affronter l'épreuve de philo, puis celle du grand oral, autre nouveauté de ce bac nouvelle formule. Ces épreuves compteront pour 60% de la note finale, le contrôle continu, portant sur les années de première et terminale, pour 40%.

"Au début de la semaine nous avons organisé des sessions de révision avec les enseignants, rapporte le proviseur, Cédric Mouyen. Les élèves n'étaient pas obligés de venir mais une grande partie est venue. Je les ai trouvés sereins". Un état d'esprit qui contraste un peu avec ce que ce responsable éducatif a ressenti tout au long de l'année : "chez les terminale, on a senti une certaine pression monter. Les facteurs sont multiples, situation sanitaire, Parcoursup..." Pour autant, Cédric Mouyen se dit confiant dans la réussite de ses élèves : "ils sont prêts, si je n'avais qu'un seul message, ce serait faites-vous confiance".