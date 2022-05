Bac 2022 : "c'est le retour à la normalité" pour le recteur de l'académie Nancy-Metz

Dans le "monde d'avant", la philosophie ouvrait traditionnellement les épreuves du baccalauréat. Désormais, et depuis la réforme de l'examen instaurée par le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, ce sont les épreuves écrites de spécialités qui donnent le coup d'envoi de l'examen de fin de lycée.

11.664 élèves en Lorraine

Les épreuves commencent ce mercredi 11 mai à 14h et se poursuivront jusqu'à vendredi pour les 11.664 élèves de terminale des filières générales et technologiques de Lorraine. Cette nouvelle étape dans l'obtention de leur diplôme est une grande première, après deux sessions précédentes chamboulées par la crise sanitaire et l'instauration du contrôle continu.

"C'est effectivement le retour à la normalité" se félicite Jean-Marc Huart, recteur de l'académie Nancy-Metz, "même si les épreuves de spécialités devaient avoir lieu en mars, compte tenu de ce qui s'est passé en janvier du côté de la crise sanitaire. Donc oui, on revient à la normalité et déjà c'est une grande satisfaction parce que c'est plein d'espoir pour les candidats. C'est important pour eux de passer les épreuves." Et ce moment est d'autant plus crucial que les notes des deux matières de spécialités comptent pour 1/3 de la note finale de l'examen.

Et Parcoursup ?

Les épreuves devant se tenir initialement en mars, les notes ne seront pas prise en compte dans Parcoursup. "Ce sont les moyennes des enseignements de spécialités qui vont compter pour les élèves" précise le recteur. "Ce qui signifie que le travail fourni de manière régulière va leur donner une petite prime, pour que les établissements d'enseignement supérieur puissent véritablement regarder leur dossier."

Le calendrier des épreuves du Bac 2022 © Visactu