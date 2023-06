Bac 2023 : bonheur, paix et justice, découvrez les sujets de philosophie

Les lycéens planchent depuis ce mercredi matin 08h00 sur la fameuse épreuve de philosophie qui ouvre traditionnellement le bal du bac. Il s'agit de la seule épreuve écrite finale du bac et une partie de l'enjeu a disparu avec la réforme de l'examen, nombre de candidats étant déjà assurés d'avoir leur diplôme. Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur les épreuves finales (le français écrit et oral, passé en classe de première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en terminale).

ⓘ Publicité

Les 536.081 lycéens et des filières générales et technologiques ont découvert le choix qui leur était proposé en philo parmi trois sujets : deux dissertations et une explication de texte. Ils ont quatre heures pour rendre leur copie.

Découvrez les trois sujets au choix

Voici les sujets de la dissertation pour les élèves qui passent le bac général :

Le bonheur est-il affaire de raison ?

Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?

Explication de texte : un extrait de "La Pensée sauvage" de Claude Lévi-Strauss.

Voici les sujets de dissertation pour les élèves qui passent le bac technologique :

L’art nous apprend-il quelque chose ?

Transformer la nature est-ce gagner en liberté ?

Explication de texte : un extrait de "Théorie des sentiments moraux" d'Adam Smith.

Résultats le 4 juillet

Les résultats du bac, qui reste le sésame nécessaire pour entamer des études supérieures, seront publiés le 4 juillet. Mais beaucoup de lycéens connaissent déjà leur orientation pour l'an prochain, car Parcoursup donne ses réponses aux futurs étudiants depuis le 1er juin.