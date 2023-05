Bac 2023 : des ateliers pour réviser la philo et le grand oral proposés à Boulogne-Billancourt

Pascale et Alicia aident des lycéens à réviser les dernières épreuves du bac 2023 : la philosophie et le grand oral

Pour aider les élèves à préparer leur baccalauréat, la mairie de Boulogne-Billancourt propose des ateliers de soutien scolaire à la médiathèque Landowski pendant les vacances. Les terminales ont passé leurs épreuves de spécialité fin mars mais il leur reste deux gros morceaux : l'épreuve de philosophie le 14 juin et le grand oral entre le lundi 19 et le vendredi 30 juin. Les élèves de première, eux, ont le bac de français le 15 juin.

Les ateliers se déroulent selon le planning suivant :

Période du 25 avril au 5 mai : Vacances de printemps : Période du 30 mai au 13 juin : Révisions des épreuves philo (14 juin) et français (15 juin) avec des professeurs qualifiés Période du 16 au 23 juin : révisions pour le grand oral avec des spécialistes du fond et de la forme (clarté du propos, respiration, posture, rythme).

Ambiance studieuse mais détendue

Le nez dans son cahier, stylo en main, Ilyes s'entraîne en rédigeant une énième introduction de dissertation, son gros point faible : "J'ai beaucoup de mal avec la problématisation mais avec quelques exercices de rédaction, j'ai compris !" Il a retenu l'essentiel : "Problématiser, c'est poser une question !" Pas simple mais Ilyes aime la philosophie et s'accroche.

Assises à côté de lui, Pascale et Alicia relisent et corrigent ses formulations. Elles ne sont pas professeures, rappellent-elles, mais animatrices employées par la mairie. Face à elles, disent-elles, les élèves ont moins peur de poser des questions : "On les aide, on dédramatise et c'est intéressant d'échanger avec des jeunes qui veulent comprendre et sont curieux, ils sont là de leur plein gré."

Se replonger dans ses cours de philo

Et puis ça tentait bien Alicia de se replonger dans des cours de philo, ça lui rappelle ses propres révisions quand elle passait le bac en 2007 : "Aujourd'hui, 15 ans après avoir passé le bac, on réalise que les notions de philo sont des choses qui nous servent dans vos vies quotidiennes, qui nous donnent des clés de vie, il faut voir plus loin que le bac et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux jeunes."