Bac 2023 : des lycéens dijonnais s'entrainent pour le grand oral

Après l' épreuve de philosophie , place au grand oral qui se déroule à partir du 19 juin et jusqu'au 30 juin 2023. Pendant cet oral de cinq minutes, les élèves présentent un sujet (choisi parmi deux préparés en amont) puis répondent à cinq minutes de question. C'est l'ultime épreuve pour les 5 302 terminales côte-d'oriens de filière générale, et malgré le peu d'enjeux, beaucoup angoissent. Pour y remédier, certains élèves dijonnais s'entrainent dans les conditions réelles.

Comme pour le vrai bac

Ces élèves ont choisi "À la base", une entreprise de soutien scolaire. Ils viennent en avance pour préparer leur oral pendant vingt minutes, puis passent à l'oral. Sarah, élève au lycée Notre-Dame n'est pas du tout à l'aise : "je suis très stressée, l'oral n'a jamais été mon fort. C'est donc une grosse épreuve, plus que la philo ou les épreuves de spécialités", précise la jeune fille. D'autant plus que ses professeurs ne l'ont pas vraiment préparée : "ça a été fait à la dernière minute, admet Sarah, et puis ils ont largement délaissé le Grand Oral, et comme on n'a plus cours, ils ne peuvent pas vraiment nous suivre".

Mais il faut tout de même se lancer pour les cinq minutes d'exposé, devant Anaïs et Etienne, les gérants de l'entreprise A la base. "Quand tu nous dis top, on n'est plus Anaïs et Etienne, on est ton jury. Donc tu nous vouvoie, et tu continue coûte que coûte", précise la jeune femme. Sarah présente sa problématique sur le sujet du surbooking (une technique qui permet aux compagnies aériennes de vendre plus de places qu'il n'en existe). A la fin du temps imparti, le jury du jour fait le bilan : "je commence par les points positifs, débute Anaïs, tu n'as pas trop de tics de langage, par contre ta voix est un peu monotone". Sarah s'en sort avec la note de 13 et "un bon premier sentiment". "Je n'ai aucun regret d'être venue, j'aimerais bien être au bord de la piscine, mais il y a des priorités", conclue Sarah.

Quelques conseils

Anaïs Ramon est gérante de A la base, elle fait du soutien scolaire , mais en l'occurrence, pour le Grand Oral, elle donne surtout des conseils de forme, puisque les trois quarts des points son attribués sur l'expression orale. Elle insiste d'abord sur l'importance de raconter une histoire : "on sera plus pédagogue, donc le discours va accrocher le jury", explique-t-elle. La posture est aussi très importante : "ne pas avoir des bras croisés, s'aider de ses mains pour parler, ne pas gesticuler dans tous les sens". Enfin, Anaïs met l'accent sur les tics de langages, même s'ils sont très compliqués à éliminer : "on les invite à faire des pauses pour respirer, pour éviter un oral soporifique", ajoute-elle.