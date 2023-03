Bac 2023 : les épreuves anticipées perturbées par la grève contre la réforme des retraites ?

Les 500.000 candidats au bac 2023 vont-ils pouvoir passer les premières épreuves de spécialité, à partir de ce lundi et pour trois jours ? Plusieurs syndicats enseignants appellent à la grève contre la réforme des retraites . Parallèlement, le mouvement dans les transports pourrait perturber les candidats pour arriver à temps sur les lieux d'examen.

"Je ne peux pas garantir que toutes les épreuves du baccalauréat auront lieu", confie ce dimanche matin, sur franceinfo , la secrétaire générale adjointe du Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale (SNPDEN), Laurence Colin, alors que plusieurs syndicats enseignants (SNES-FSU, FO, Sud et CGT) sont appelés à la grève contre la réforme des retraites, lundi et mardi.

Qui pour surveiller les épreuves ?

Elle avoue ne "pas être rassurée" mais que "tout a été anticipé pour essayer d'assurer les épreuves". Les directeurs et directrices d'établissements ont notamment "convoqué des surveillants en surnombre" pour pallier à de possibles grèves d'enseignants chargés de surveiller les examens. "Nous sommes encore plus vigilants que d'habitude", insiste Laurence Colin, d'autant que ces épreuves de spécialités comptent pour 32% de la note des élèves, mais aussi pour leur dossier Parcoursup et des formations post-bac sélectives

Les surveillants seront aussi "tolérants et bienveillants" en cas de retard du à la grève dans les transports. Ils repousseront la fin de l'épreuve pour les candidats arrivés en retard "pour un motif valable" explique Laurence Colin. Elle reprend les consignes annoncées ce vendredi par le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye. Il a précisé plusieurs dispositions face au mouvement de contestation contre la réforme des retraites.

Le communiqué du ministère a précisé que "en cas de retard des candidats dû à des grèves de transports, des aménagements du temps d'épreuve seront organisés afin qu'ils puissent bénéficier de toute la durée des épreuves". Même si la situation dans les transports s'est améliorée ce week-end , des perturbations sur certaines lignes, notamment en Île-de-France sur les RER, pourraient rendre difficile l'accès aux centres d'examen à l'heure du lancement des épreuves.